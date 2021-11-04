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Жительница Перми обнаружила в квартире убитых родителей и сына

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В Перми женщина обнаружила в квартире тела убитых родителей и сына. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в СУ СК по региону.

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«3 ноября в Кировском районе города Перми в одной из квартир по улице А. Невского вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Позже было установлено, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после убийства свел счеты с жизнью. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СУ СК.

Ранее, 22 сентября, молодой человек расправился со своей семьей. В квартире жилого дома на улице Полярной в Москве были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями.

По предварительным данным, подозреваемый состоял на учете и систематически принимал наркотические средства. В тот же день его задержали.

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