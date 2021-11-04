Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии о повстанцах

Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, где он призывал граждан взяться за оружие и «похоронить повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщает в четверг, 4 ноября, агентство Associated Press.

Соответствующий пост был размещен вечером в воскресенье, 31 октября. Представитель компании Meta Эмили Кейн уточнила, что данное сообщение, где Ахмед призывает жителей Эфиопии «убить повстанцев», является «подстрекательством и поддержкой насилия».

При этом, как отмечает AP, экс-менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген месяцем ранее привела в пример Эфиопию как «следствие разрушительного воздействия» платформы на общество.

Ранее, 2 ноября, правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране. С совместным заявлением по этому поводу выступили глава правительственной службы Эфиопии по связям с общественностью Легесс Тулу и министр юстиции и генпрокурор Гидеон Тимотиос.

С 4 ноября 2020 года федеральные войска Эфиопии ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.