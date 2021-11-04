В Госдуме прокомментировали план Украины по обороне от России

Украине следует строить планы, которые могли бы поспособствовать реализации Минских соглашений, страна должна быстрее начать восстанавливать связь с Россией. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Таким образом он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины, пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Он заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции на случай полномасштабного конфликта с Россией.

«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации Минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», — подчеркнул Шхагошев.

При этом он обратил внимание на то, что российской стороне в этом вопросе «не на что отвечать», тогда как Украине следует быстрее начать восстановление отношений с РФ, передает «РИА Новости».

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

В тот же день Арестович отметил, что в случае развязывания полномасштабной войны российским Вооруженным силам не удастся победить армию Украины. По его словам, для Киева намного страшнее экономическая опасность, нежели военное наступление.

Как отметила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.