Прямой эфир
Мир
Великобритания первой в мире одобрила препарат «Молнупиравир» от COVID-19
Мир
Дания задержала российское судно «Академик Иоффе»
Мир
Голландская газета Volkskrant заявила о высылке из РФ своего журналиста
Мир
Черноморский флот приступил к контролю за кораблем ВМС США Mount Whitney
Мир
В EMA оценили сообщения о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer
Общество
В Татарстане нашли призывавших к отказу предъявлять QR-коды в ТЦ граждан
Мир
Украинский депутат показал неприличный знак Зеленскому и Ермаку
Мир
В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения
Наука
Ученые заявили о рисках тяжелого течения COVID-19 у людей с изжогой
Мир
Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

В Госдуме прокомментировали план Украины по обороне от России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине следует строить планы, которые могли бы поспособствовать реализации Минских соглашений, страна должна быстрее начать восстанавливать связь с Россией. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Таким образом он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины, пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Он заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции на случай полномасштабного конфликта с Россией.

Повернулись блоком: на каких условиях РФ готова к диалогу с НАТО
В чем Москва обвиняет альянс и почему он усиливает ответ на угрозы со ее стороны

«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации Минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», — подчеркнул Шхагошев.

При этом он обратил внимание на то, что российской стороне в этом вопросе «не на что отвечать», тогда как Украине следует быстрее начать восстановление отношений с РФ, передает «РИА Новости».

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

В тот же день Арестович отметил, что в случае развязывания полномасштабной войны российским Вооруженным силам не удастся победить армию Украины. По его словам, для Киева намного страшнее экономическая опасность, нежели военное наступление.

Как отметила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021