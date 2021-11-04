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Украинский депутат показал неприличный знак Зеленскому и Ермаку

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Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос, исключенный из фракции президентской партии «Слуга народа», адресовал неприличный жест украинскому лидеру и главе его офиса в ходе заседания в зале парламента.

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Президент страны Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак прибыли в парламент, чтобы представить кандидата на пост министра обороны, бывшего вице-премьера Алексея Резникова. В ходе заседания эта кандидатура была утверждена.

Когда рассматривался данный кадровый вопрос, Лерос с трибуны парламента начал выкрикивать оскорбления в отношении Зеленского и Ермака. Ему сделали замечание и попросили выключить микрофон. После этого депутат показал неприличный знак в сторону главы офиса.

При этом позднее мужчина заявил, что адресовал данный жест не только главе офиса президента, но и самому лидеру.

«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть», — приводит «Страна.UA» его слова.

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» призвала регламентный комитет парламента дать оценку действиям Лероса, а также вынести соответствующее решение.

Также на заседании депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко устроили демарш. Во время выступления Зеленского представители политсилы подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с [олигархом Игорем] Коломойским».

В четверг парламент Украины утвердил назначение Резникова на должность министра обороны страны, инициативу поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, Резников занял место Андрея Тарана, который ушел в отставку.

2 ноября стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины, в том числе Резников и Таран, написали заявление об увольнении. Помимо них, в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер) и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Украинский парламент освободил от должности всех пятерых министров.

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