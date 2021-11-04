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В Москве произошло ДТП с двумя такси

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В Москве на Остафьевском шоссе столкнулись два такси, в результате чего два человека пострадали. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает источник в правоохранительных органах ТАСС.

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«На пересечении Остафьевского шоссе и улицы Барышевская Роща произошло столкновение двух такси, в результате чего пострадали два пассажира», — сказал он.

Отмечается, что движение автотранспорта на шоссе затруднено, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

14 октября в ГИБДД сообщили, что за девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли 243 человека и 6976 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 570 ДТП, в результате которых восемь несовершеннолетних погибли и 601 ребенок пострадал.

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