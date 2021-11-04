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В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения
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В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения

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Вакцинацию от коронавируса в полном объеме прошли 79% населения Финляндии, а первую прививку получили 86%. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил на своем сайте Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL).

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Речь идет о гражданах в возрасте от 12 лет. По текущим оценкам, к концу недели охват вакцинацией составит 80%.

Третью дозу вакцины получил 102 491 человек.

«За неделю в 43 отделения специализированной помощи поступили 83 новых пациента с коронавирусом. Двенадцать новых пациентов с коронавирусом поступили в реанимацию на прошлой неделе, по сравнению с 22 неделей ранее», — отмечают специалисты.

С 18 по 31 октября непривитые в возрасте 12–79 лет лечились от коронавирусной инфекции в 12 раз чаще, чем полностью вакцинированные в той же возрастной группе, добавили в THL. Чаще всего в больницы попадают непривитые пациенты в возрасте от 40 до 69 лет.

18 октября на фоне улучшения эпидемической обстановки Финляндия возобновила работу пограничного пункта «Вайниккала», через который скоростные поезда следовали в Санкт-Петербург и Москву. Ограничения на въезд через другие пограничные пункты продлили до 7 ноября.

14 октября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Москва предложила Хельсинки рассмотреть вопрос о разрешении въезда в Финляндию россиянам, получившим российскую прививку «Спутник V», без дополнительных условий. Также он сообщил о достижении договоренности с Финляндией восстановить проезд поезда «Аллегро», не назвав сроки начала движения поездов.

Сейчас для въезда в страну требуется предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Поскольку российские препараты не признаны в ЕС привитые ими люди попасть в Финляндию не могут.

Россия с 9 ноября снимет ограничения на авиасообщение с Финляндией.

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