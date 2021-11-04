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«Медвестник»: Росздравнадзор поручил выявлять граждан, выступающих против вакцинации

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Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет (СК) России и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил в среду, 3 ноября, портал «Медвестник».

Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. При этом, согласно представленным порталом данным, особое внимание уделят врачам, которые являются противниками вакцинации.

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В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно будет сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов, в которых были выявлены подобные нарушения.

Тех, кто попадет в вышеуказанную категорию, привлекут к ответственности по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), добавляет «Газета.RU».

В России зафиксирован максимум смертей пациентов с COVID-19 за минувшие сутки, всего от последствий болезни скончались 243 255 человек. В частности, в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 75, Подмосковье — 52.

В Минобороны России 4 октября рассказали, что военные медицинские специалисты прибыли в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент, как отметили в ведомстве, в Тульской области находится более 100 специалистов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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