Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев
В Барнауле в возрасте 64 лет умер заслуженный тренер России по биатлону Николай Князев. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
«4 ноября безвременно ушел из жизни заслуженный тренер России по биатлону Князев Николай Николаевич, замечательный человек, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь спорту», — говорится в сообщении.
По данным издания «Алтайский спорт», причиной смерти стал COVID-19. Отмечается, что Князев больше месяца находился в реанимации.
Николай Князев — заслуженный тренер России. В 2011 году он возглавлял юношескую сборную России, в составе которой выступали чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.
В 2020 году он работал в резервной сборной России по биатлону. В разные годы тренер входил в штаб основной национальной команды.