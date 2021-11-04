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Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

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В Барнауле в возрасте 64 лет умер заслуженный тренер России по биатлону Николай Князев. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

«4 ноября безвременно ушел из жизни заслуженный тренер России по биатлону Князев Николай Николаевич, замечательный человек, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь спорту», — говорится в сообщении.

По данным издания «Алтайский спорт», причиной смерти стал COVID-19. Отмечается, что Князев больше месяца находился в реанимации.

Николай Князев — заслуженный тренер России. В 2011 году он возглавлял юношескую сборную России, в составе которой выступали чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.

В 2020 году он работал в резервной сборной России по биатлону. В разные годы тренер входил в штаб основной национальной команды.

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