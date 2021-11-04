Супруга разбившегося главы «Заполярья» рассказала о рейсе Ан-12

Полет на разбившемся под Иркутском Ан-12 был первым совместным рабочим рейсом погибшего главы ООО АТК «Заполярье» Юрия Володина с компаньоном Олегом Вишневым. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщила жена гендиректора компании РЕН ТВ.

«Это был первый совместный рабочий рейс. Это был контракт на перевозку грузов из Билибино в Якутск, потом в Иркутск. Вот такие рейсы они хотели выполнять. Туда улетели гружеными, оттуда — нет. В итоге не долетели четыре километра до полосы Иркутска. (Муж. — Ред.) всегда любил небо, полеты. Все его летные коллеги поймут меня. Это было его стезя. Конечно, не могли предположить, что такое может случиться. Мы ждали его дома», — сообщил супруга.

Крушение самолета произошло днем ранее в районе населенного пункта Пивовариха. Лайнер выполнял рейс Якутск–Иркутск. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Весь состав воздушного судна погиб в результате крушения. Сообщалось, что на борту могли находиться девять человек, в том числе гендиректор «Заполярья» и его первый заместитель. Позже губернатор подтвердил их гибель.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.