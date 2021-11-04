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Голландская газета Volkskrant заявила о высылке из РФ своего журналиста

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Голландская газета Volkskrant в четверг, 4 ноября, сообщила что Россия выслала ее журналиста в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения.

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По данным газеты, российская сторона отозвала визу корреспондента. Ему запрещен въезд в страну до января 2025 года.

Решение о высылке власти России обосновали двумя административными правонарушениями, которые были совершены несколько лет назад. Так, в 2020 году мужчина совершил въезд в северный регион страны без разрешения местных властей. Также в 2019 году сотрудник газеты не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.

Как рассказал сам Веннинк, 1 ноября МИД РФ проинформировал его о необходимости покинуть страну в течение трех дней.

В министерстве иностранных дел Нидерландов выразили сожаление в связи с высылкой журналиста.

В августе Россия не продлила рабочую визу корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение стало исключительно ответной мерой на притеснение российских журналистов в Британии.

В сентябре Захарова указывала на то, что политики, силовики и медиа в Германии вступили в сговор против российских СМИ, а в Берлине при этом не замечают попыток средств массовой информации страны повлиять на внутренние дела РФ.

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