Прямой эфир
Общество
В транспорте Москвы выявили 10 тыс. безмасочников в нерабочие дни
Мир
Бывший вице-премьер Резников стал главой минобороны Украины
Общество
Татарстан не продлит нерабочие дни после 7 ноября
Мир
Черноморский флот приступил к контролю за кораблем ВМС США Mount Whitney
Мир
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Швейцарии
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
В Госдуме допустили расширение геномной экспертизы на всех россиян
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
В России зафиксировали 40 217 случаев COVID-19 за минувшие сутки
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни
Сюжет:

В Татарстане нашли призывавших к отказу предъявлять QR-коды в ТЦ граждан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Нижнекамска (Татарстан) установила личности мужчины и женщины, которые призывали граждан проходить в торговый центр без QR-кодов. Об этом сообщает в четверг, 4 ноября, пресс-служба МВД Татарстана.

Об инциденте в полицию Нижнекамска рассказал охранник ТЦ. Однако к моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.

Зоны отдыха: в каких регионах продлят ковидные каникулы
И почему Москва и Подмосковье 8 ноября вернутся к обычной жизни

Нарушителями оказались двое жителей Набережных Челнов: 31-летняя девушка и 39-летний мужчина. Теперь они привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Кроме того, в отношении девушки составлен административный материал по ст.19.1 КоАП РФ («Самоуправство»), передает «Интерфакс».

Накануне портал 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря надзорной службы Ольгу Малеву сообщил, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Отмечалось, что руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

В тот же день стало известно, что в Воронежской области расследуются семь уголовных дел, связанных с подделкой QR-кодов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. Детали уголовных дел, как и личности фигурантов, в полиции не раскрывают.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, подчеркнул эксперт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021