В Татарстане нашли призывавших к отказу предъявлять QR-коды в ТЦ граждан

Полиция Нижнекамска (Татарстан) установила личности мужчины и женщины, которые призывали граждан проходить в торговый центр без QR-кодов. Об этом сообщает в четверг, 4 ноября, пресс-служба МВД Татарстана.

Об инциденте в полицию Нижнекамска рассказал охранник ТЦ. Однако к моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.

Нарушителями оказались двое жителей Набережных Челнов: 31-летняя девушка и 39-летний мужчина. Теперь они привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Кроме того, в отношении девушки составлен административный материал по ст.19.1 КоАП РФ («Самоуправство»), передает «Интерфакс».

Накануне портал 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря надзорной службы Ольгу Малеву сообщил, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Отмечалось, что руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

В тот же день стало известно, что в Воронежской области расследуются семь уголовных дел, связанных с подделкой QR-кодов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. Детали уголовных дел, как и личности фигурантов, в полиции не раскрывают.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, подчеркнул эксперт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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