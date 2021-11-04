Прямой эфир
Общество
В транспорте Москвы выявили 10 тыс. безмасочников в нерабочие дни
Мир
Бывший вице-премьер Резников стал главой минобороны Украины
Общество
Татарстан не продлит нерабочие дни после 7 ноября
Мир
Черноморский флот приступил к контролю за кораблем ВМС США Mount Whitney
Мир
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Швейцарии
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
В Госдуме допустили расширение геномной экспертизы на всех россиян
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
В России зафиксировали 40 217 случаев COVID-19 за минувшие сутки
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни

Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) Итка Зинке.

«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — приводит слова Зинке портал iDNES.cz.

Игра из-за престола: президент Чехии может лишиться своих полномочий
Как уход Милоша Земана с политической арены скажется на отношениях Праги с Москвой

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности. Разглашать диагноз Земана он не стал.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с Земана президентских полномочий. Согласно ст. 66 конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

21 октября немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг президента Чехии Милоша Земана, походит на политическую интригу. По его словам, противники президента за пределами страны поддерживают те силы, «которые пошли на такой шаг — объявить больным и сместить его».

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября портал Denik N со ссылкой на свои источники сообщал, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021