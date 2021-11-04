Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

Президент Чехии Милош Земан переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) Итка Зинке.

«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — приводит слова Зинке портал iDNES.cz.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности. Разглашать диагноз Земана он не стал.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с Земана президентских полномочий. Согласно ст. 66 конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

21 октября немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг президента Чехии Милоша Земана, походит на политическую интригу. По его словам, противники президента за пределами страны поддерживают те силы, «которые пошли на такой шаг — объявить больным и сместить его».

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября портал Denik N со ссылкой на свои источники сообщал, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.