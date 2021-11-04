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В России за шесть дней на 30% вырос поиск вокзалов и аэропортов

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За последние шесть дней поиск вокзалов и аэропортов на картах 15 крупнейших городов России вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют 4 ноября данные геосервиса 2ГИС.

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По количеству поисковых запросов лидирует Москва и Санкт-Петербург. Их запрос за последние шесть дней вырос на 36% у каждого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее идут Новосибирск (+31%) и Казань с Красноярском (по 30%). По всей видимости, меньше всего желающих уехать или улететь — в Самаре и Нижнем Новгороде. Это единственные города-миллионники, в которых поиск вокзалов и аэропортов в период с 28 октября по 2 ноября 2021 года (в сравнении с аналогичными датами 2020 года) вырос менее чем на 10% (в Самаре — на 9%, в Нижнем Новгороде — на 4%).

По данным Level.Travel, за этот период чаще всего россияне летали в Сочи — 86% в объеме продаж, Москву — 5%. На Симферополь, Екатеринбург и Новосибирск приходится по 2% от объема продаж агрегатора туров.

Но туроператоры всплеска спроса на туры по России в эти дни не отметили. Видимо, туристы предпочли самостоятельно покупать билеты и останавливаться в частном секторе. По словам представителя туроператора «Интуриста», это связано с ограничениями, которые были введена в разных регионах. Это подтверждает и генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский. По его словам, всплеска спроса туроператор не увидел.

«С одной стороны, мы увидели прибавку в спросе, но были и сокращения в таком же объеме. Поэтому ярко выраженного роста спроса нет. По итогам последней недели работы — средняя загрузка», — говорит Илья Уманский.

Он отмечает, что ситуация по регионам с загрузкой разная. Так, Крым показал одну из худших динамик — в регионе только ввели ограничения, которые дали такой эффект. В Краснодарском крае ситуация обратная — там было отмечено небольшое повышение спроса — в регионе ограничения были ранее введены и туристы к ним привыкли и подготовились.

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