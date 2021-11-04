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AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Швейцарии
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AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Швейцарии

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Фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на разрешение использования своей вакцины от коронавируса в Швейцарии. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.

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«Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года», — указано в публикации.

Теперь у Швейцарии нет ожидающих рассмотрения заявок на вакцины от COVID-19, добавили в ведомстве. В стране утверждено использование вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Ранее, 23 июня, стало известно, что европейские политики начали отказываться от вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Так, от введения второй дозой лекарства отказалась канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.

В СМИ неоднократно писали о негативном влиянии AstraZeneca на здоровье, в том числе и о летальных случаях после вакцинации указанным препаратом. Так, 11 июня сообщалось, что прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней Камиллы Канепа после получения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

В марте Swissmedic сообщали о том, что в Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. Почти 30% или всех выявленных случаев побочных эффектов считаются серьезными. Однако наибольшая часть негативных реакций не оказала существенного влияния на здоровье привитых.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

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