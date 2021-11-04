В Москве семиклассница забеременела во второй раз

В Москве 15-летняя школьница узнала о беременности, проходя обследование в больнице. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девочка беременна уже второй раз — в конце марта она родила первого ребенка.

Сейчас школьница проживает с мамой и братом, а также с маленьким сыном.

Медики передали информацию в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого отца ребенка.

В сентября прошлого года в Новосибирске 14-летняя девочка из многодетной семьи забеременела от 22-летнего соседа-вора. Отказываться от ребенка он не стал. Отец школьницы, в свою очередь, решил не писать заявление в полицию о растлении малолетней.