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Огонь радости: как мир отмечает Дивали

Индуисты справляют главный праздник года
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Праздник Дивали в Нью-Дели
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Raj K Raj
Индия и индийские диаспоры всего мира в начале ноября отмечают Дивали — главный праздник года. В эти дни индуисты, джайны, сикхи и некоторые буддисты зажигают обрядовые огни, дарят друг другу подарки и сладости, совершают молитвы в храмах, а вечером запускают фейерверки. Как проходит фестиваль огней в этом году — в фотогалерее «Известий»
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Здание парламента в Сиднее
Фото: REUTERS/AAP Image/Bianca De Marchi
В честь праздника здание парламента Нового Южного Уэльса в Сиднее украсили разноцветными огнями
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/NurPhoto/STR
Продавцы глиняных ламп, которые зажигают в праздничный вечер, выставили свой товар на улицах индийского Бхубанешвара
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Avishek Das
На фабриках по производству светильников к празднику их раскрашивают в разные цвета
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Жители Дели покупают праздничные атрибуты на знаменитом рынке Сароджини Нагар
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Здесь можно найти традиционные элементы праздничного декора, подарки для родных и друзей
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Parveen Kumar
Не протолкнуться в эти дни и на Садар-Базаре — крупнейшем оптовом рынке в индийской столице
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Anshuman Poyrekar
На рынках Масаджид-Бандара в Мумбаи выстроились очереди за печеньем — накануне праздника коллегам, друзьям, родным принято дарить коробки со сладостями
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Bloomberg/Anindit Mukherjee
Вдоль главной дороги Газипура в праздничные дни разворачивается гигантский цветочный рынок
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Женщина собирает цветы к празднику
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Prabin Ranabhat
К празднованию Дивали зацветает календула
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sanchit Khanna
Из цветков делают венки, гирлянды и ранголи — красочные рисунки-молитвы
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/Bloomberg/Anindit Mukherjee
Цветочные украшения продают на рынках оптом прямо с грузовиков
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Люди покупают украшения для дома к празднику
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
Улицы и дома украшают традиционными праздничными фонариками — дипа
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Мехенди на индийской девочке
Фото: Getty Images/Annice Lyn
В Малайзии в связи с коронавирусными ограничениями молиться в храмах на Дивали разрешено только вакцинированным гражданам
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Фонари, свечи, масляные лампы, электричество, цветы — в Мумбаи все дома богато украшены к празднику
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Подготовка к празднованию Дивали
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Naveen Sharma
В первый день праздника принято покупать украшения и монеты из серебра и золота и молиться богине богатства и процветания Лакшми
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Праздничная подсветка на храме Акшардхам
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Mohd Zakir
Акшардхам, крупнейший индуистский храм в мире, расположенный в Дели, украшен праздничными огнями
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Золотой Храм с праздничной подсветкой
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sameer Sehgal
Толпы гуляющих любуются видом на Золотой храм в индийском Амристаре
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Люди украшают улицы специальными праздничными лампами
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Mohd Zakir
В центре города Нойда к празднику зажигают 50 тыс. глиняных ламп
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