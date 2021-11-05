Огонь радости: как мир отмечает Дивали

Индия и индийские диаспоры всего мира в начале ноября отмечают Дивали — главный праздник года. В эти дни индуисты, джайны, сикхи и некоторые буддисты зажигают обрядовые огни, дарят друг другу подарки и сладости, совершают молитвы в храмах, а вечером запускают фейерверки. Как проходит фестиваль огней в этом году — в фотогалерее «Известий»