Огонь радости: как мир отмечает Дивали

Индия и индийские диаспоры всего мира в начале ноября отмечают Дивали — главный праздник года. В эти дни индуисты, джайны, сикхи и некоторые буддисты зажигают обрядовые огни, дарят друг другу подарки и сладости, совершают молитвы в храмах, а вечером запускают фейерверки. Как проходит фестиваль огней в этом году — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/AAP Image/Bianca De Marchi
В честь праздника здание парламента Нового Южного Уэльса в Сиднее украсили разноцветными огнями
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Фото: Getty Images/NurPhoto/STR
Продавцы глиняных ламп, которые зажигают в праздничный вечер, выставили свой товар на улицах индийского Бхубанешвара
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Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Avishek Das
На фабриках по производству светильников к празднику их раскрашивают в разные цвета
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Жители Дели покупают праздничные атрибуты на знаменитом рынке Сароджини Нагар
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Здесь можно найти традиционные элементы праздничного декора, подарки для родных и друзей
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Parveen Kumar
Не протолкнуться в эти дни и на Садар-Базаре — крупнейшем оптовом рынке в индийской столице
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