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Пассажиры севшего в Киеве рейса Wizz Air рассказали о возвращении в Россию

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Пассажиры рейса венгерской авиакомпании Wizz Air, летевшие из Будапешта в Москву и из-за тумана приземлившиеся в Киеве, рассказали о том, что происходило в самолете во время полета. По словам Максима Ракитского, решение о посадке лайнера в Киеве было очень странным.

2 ноября стало известно, что самолет Wizz Air приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице. По имеющимся данным, Украина не разрешила борту лететь в Москву, поэтому лайнер отправился обратно в Будапешт. Пассажиры рейса смогли улететь в Москву лишь 3 ноября.

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«Я летел рейсом Будапешт–Москва, который приземлился в Киеве. Конечно же, это было очень странное решение, что самолет решили посадить в Киеве. В большей степени я ожидал, что его посадят где-нибудь в Нижнем Новгороде либо в Казани. Опять же понимая, что в Нижнем Новгороде тоже были проблемы с рейсами», — рассказал Ракитский в беседе с РЕН ТВ, опубликованной 4 ноября.

Он допустил, что подобное решение могло быть принято по причине нехватки топлива, именно поэтому лайнер приземлился в месте, где у авиакомпании была своя точка. При этом пассажир обратил внимание на то, что туристов не покормили и даже не предложили воды.

В свою очередь, Дмитрий, который также летел тем же рейсом, добавил, что после посадки в Киеве в самолете открыли трап, но пассажиров никуда не выпускали. По его словам, на месте пассажиры провели более пяти часов, после чего вылетели обратно в столицу Венгрии.

«Нам открыли трап, но не выпускали. Там были охранники, они почему-то потребовали данные о том, кто в самолете находится. Ушли, пошли разбираться с разрешением. Нам сначала сказали, что дали разрешение на вылет, прошло уже где-то часа два, мы сидим в самолете, нет вылета <...> Это было, конечно, и грустно, и смешно, когда ты прилетаешь в Будапешт, и на паспортном контроле такие: «А вы из Будапешта?»«Ну да, мы из Будапешта в Будапешт». Это было очень смешно», — подчеркнул Дмитрий.

Рейс авиакомпании Wizz Air прибыл в Москву в 10:24 мск в среду, 3 ноября. Пассажирка самолета Wizz Air указала, что в результате такого полета люди провели 10 часов без еды.

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