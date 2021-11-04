Депутаты устроили в раде демарш во время выступления Зеленского

Депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко в четверг, 4 ноября, во время выступления в парламенте действующего лидера страны Владимира Зеленского устроили демарш.

Глава государства прибыл в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. Он выдвинул на эту должность бывшего вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Однако во время выступления Зеленского депутаты от партии Порошенко подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с [олигархом Игорем] Коломойским».

«Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?» — отмечалось на плакатах.

В свою очередь, депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» призвали спикера Верховной рады привлечь депутатов от партии Порошенко к дисциплинарной ответственности за нарушение регламента, передает «Страна.UA».

Ранее, 3 октября, международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.

17 октября президент Украины заявил, что в опубликованных данных нет новизны. Он подчеркнул, что эту информацию пытался использовать против него Порошенко во время предвыборной гонки, включая данные, что компания «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, получала деньги от Коломойского. Зеленский подчеркнул, что во времена экс-президента Украины Виктора Януковича все структурировали свой бизнес.

При этом 31 октября экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил Зеленскому покинуть должность и признаться публично в «своих грехах». После этого будет создано новое правительство, которое будет отчитываться перед парламентом, а страна будет воссоздана «через кровь, слезы и пот», посчитал Луценко.