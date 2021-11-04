В Москве вырос объем экспорта высокотехнологичных товаров

В Москве зафиксирован рост объемов экспорта высокотехнологичных товаров. Так, за первые семь месяцев 2021 года этот показатель составил $15,9 млрд, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг, 4 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — подчеркнула заммэра.

Власти Москвы оказывают экспортерам финансовую поддержку, в рамках которой они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании имеют возможность присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом «Сделано в Москве», финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал высокотехнологичные товары столицы, спрос на которые за рубежом заметно вырос.

«В структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января–июля 2021 года объем поставок составил $251,06 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил $19,64 млн, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%, до $20,66 млн», — рассказал он.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чаще всего зарубежные покупатели в указанный период приобретали турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей.

Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). В частности, с этой целью центр организовал бизнес-миссию, в рамках которой компания по выпуску валидаторов и кассовых аппаратов провела презентацию для потенциальных партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо этого, организация получила экспортный грант на сумму 2,6 млн рублей.

Центр поддержки экспорта «Моспром» предоставляет поддержку крупному и среднему экспортно ориентированному бизнесу. За девять месяцев 2021 года «Моспром» провел 21 мероприятие байерской программы для 115 столичных производственных компаний.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.