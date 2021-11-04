В России зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

В России зафиксирован максимум смертей пациентов с COVID-19 за минувшие сутки, всего от последствий болезни скончались 243 255 человек. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, за последние 24 часа подтверждено 1195 смертей, тогда как за весь период пандемии скончались 243 255 россиян.

В частности, в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 75, Подмосковье — 52.

Вместе с тем за минувшие сутки выздоровели 31 928 пациентов. За весь период справиться с последствиями коронавируса смогли 7 477 366 человек.

Ранее в этот день в Минобороны России рассказали, что военные медицинские специалисты прибыли в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент, как отметили в ведомстве, в Тульской области находится более 100 специалистов.

При этом власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней. По словам мэра столицы Сергея Собянина, динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. Он добавил, что это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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