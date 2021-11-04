Экоактивисты прошли с акциями протеста по центральным улицам Глазго

В Глазго состоялся митинг на фоне саммита по климату. Сотни экоактивистов прошли маршем по центральным улицам. Корпорации и власти обвиняют в причинении вреда окружающей среде. Марш перерос в столкновения с полицейскими, передает телеканал «Известия». Стычки произошли возле офисов поставщика энергии SSE Energy. Также полиция задержала надувное лох-несское чудовище в Глазго. Таким образом активисты решили напомнить о мировом климатическом долге.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.