Ветеран войны Евсей Доброневский скончался в Москве на 102-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны, служивший в правительственной связи, Евсей Доброневский скончался от последствий COVID-19 в Москве в возрасте 101 года. Об этом сообщили в четверг, 4 ноября, в правоохранительных органах.

«В своей квартире в Денежном переулке от последствий коронавируса в возрасте 101 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский», — сказал собеседник «Известий».

Признаков насильственной смерти, согласно результатам осмотра тела, обнаружено не было.

Евсей Доброневский родился в 1920 году в Киевской области. В 1943–1946 годах он служил в радиоотделении отдела правительственной связи НКВД (на Центральном, Белорусском, Первом Белорусском фронте, в Группе советских оккупационных войск в Германии). Дошел до Берлина.

После войны Доброневский служил в пограничных войсках, работал в ЦНИЛ пограничных войск.