Врач Руженцова заявила, что пациент с COVID-19 не заразен при отрицательном тесте

Отрицательный результат теста на COVID-19 свидетельствует о том, что пациент больше не заразен. Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — пояснила Руженцова.

По ее словам, высокая чувствительность применяемых на данный момент тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума, передает «Газета.Ru».

Ранее, 2 ноября, Роспотребнадзор выдвинул предложение об увеличении охвата населения России тестированием на коронавирус. В ведомстве указали на то, что увеличение числа тестирований будет способствовать наиболее быстрому выявлению инфекции и недопущению ее распространения на территории страны.

При этом аналитики сети медицинских офисов LabQuest в тот же день рассказали, что спрос на исследование уровня антител к COVID-19 в России в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем вырос на 79%. Эксперты пояснили, что подобный спрос связан с усилением антиковидных мер.

Так, 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

При этом власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. В Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября, а власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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