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Очевидцы рассказали подробности крушения Ан-12 под Иркутском

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Сотрудники спасательных служб в четверг, 4 ноября, проводят операцию по расчистке территории на месте крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места катастрофы.

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По его словам, специалисты вынуждены работать в 15-градусный мороз. Они пилят деревья и убирают ветки для того, чтобы открыть дорогу к обломкам для тяжелой техники.

Как отмечают местные жители, накануне, в день крушения, в районе наблюдались неблагоприятные погодные условия, была пурга. Подчеркивается, что воздушное судно выполняло снижение при минимальной видимости.

«Где-то около семи вечера (упал. — Ред.). Погода была плохая. Ветер, снег, пружило всё. Видимость вообще минимальная была. Я сам в аэропорту работаю. Знаю, что если метеоусловия плохие, то они разворачиваются и на запасной аэродром улетают. Если не развернули — значит он должен был сесть», — рассказал местный житель Александр Золотухин.

Он уточнил, что во время крушения был слышен треск и глухой удар.

Крушение самолета произошло днем ранее в районе населенного пункта Пивовариха. Лайнер выполнял рейс Якутск–Иркутск. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что весь состав воздушного судна погиб в результате крушения. Глава региона также рассказал, что следственные действия по факту крушения завершат в течение двух дней, а для опознания погибших проведут генетическую экспертизу.

Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, в свою очередь, подтвердил гибель двух граждан Украины.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

В четверг МЧС по Иркутской области сообщило, что на борту самолета Ан-12, который потерпел крушение в регионе, на момент вылета аппарата могли находиться девять человек. На данный момент найдены и отправлены на экспертизу тела шестерых.

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