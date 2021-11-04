«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») поддерживает введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19 при регистрации на рейс, но не при покупке билета. Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, представитель компании в ходе беседы с журналистами.

Глава Камчатского края Владимир Солодов накануне заявил, что предъявление QR-кода сделают обязательным для полетов внутри Камчатского края. Он уточнил, что в самолет пропустят и со справкой, свидетельствующей о противопоказаниях к прививке от COVID-19. Одновременно с этим в декабре планируют введение QR-кодов и при продаже авиабилетов в Хабаровском крае.

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2–3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — уточнила представитель «Победы».

Однако, по ее словам, нарушением прав граждан будет являться требование наличия QR-кода для покупки авиабилета. Представитель авиакомпании отметила, россияне будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше.

Накануне вице-премьер Крыма Елена Романовская рассказала, что в Крыму сохраняется система QR-кодов для заселения в гостиницы. Новые изменения, по ее словам, касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть без QR-кода разрешается вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения.

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев 2 ноября заявил, что период действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить с одного года до шести месяцев, так как антитела в организме человека держатся меньше года.

Спустя день доктор медицинских наук, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что сроки действия QR-кодов о вакцинации необходимо сокращать, если это обосновано с научной точки зрения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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