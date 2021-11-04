В России зафиксировали 40 217 случаев COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 40 217 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271) и Московской области (2732).

Число летальных исходов от последствий коронавируса за последние сутки составило 1195, выздоровели 31 928 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.

Ранее в этот день Минобороны России рассказало, что военные медицинские специалисты прибыли в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент, как отметили в ведомстве, в Тульской области находится более 100 специалистов.

3 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях коронавируса до 2024 года. До 1 января 2024 года, в частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в школах.

В тот же день власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. В Томской области действие меры продлят до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября. В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, уточнил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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