Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

2021-11-04 08:58:50

2021-11-04 08:58:50

2021-11-04 08:58:50

2021-11-04 08:58:50

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