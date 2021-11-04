Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Военные медицинские специалисты прибыли в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в четверг, 4 ноября, Минобороны России.

В настоящий момент, как отметили в ведомстве, в Тульской области находятся более 100 специалистов. В распоряжении военных находится вся необходимая для лечения пациентов аппаратура.

«Специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск продолжают пребывать в Тульскую область для оказания помощи местным жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией», — указано в заявлении.

Ранее, 2 ноября, Роспотребнадзор выдвинул предложение об увеличении охвата населения России тестированием на коронавирус. В проекте постановления Главного государственного санитарного врача РФ отмечается, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 на сегодняшний день остается нестабильной как в Российской Федерации, так и во всем мире.

Спустя день власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. В Томской области действие меры продлят до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября. В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

Как отметил 3 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на федеральном уровне в России решений по продлению нерабочих дней пока не принималось. Он также уточнял, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом представитель Кремля призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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