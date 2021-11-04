Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Общество
Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в Москве со следующей недели
Интернет
Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
В Google выразили желание возобновить работу с Пентагоном
Общество
В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19
Спорт
Гимнастка Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

Эксперт прокомментировал инцидент с иранским танкером в Оманском заливе

Военный эксперт Юлин заявил о возможности США развязать войну с Ираном
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США могут использовать любой конфликт с Ираном для того, чтобы развязать войну, все балансирует на грани военных действий. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Юлин.

Таким образом он прокомментировал сведения о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе 3 ноября. В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными. Однако Пентагон эту информацию опроверг.

ИРАНичный взгляд: эксперты оценили влияние конференции МАГАТЭ на нефть
При каком сценарии стоимость черного золота может вырасти до $80 за бочку

«Дело в том, что противостояние там идет со времен Исламской революции, американцы регулярно присутствуют в Персидском заливе и в Оманском, и в принципе наносили удары и иранцы по танкерам, и американцы по иранским кораблям и самолетам», — сказал Юлин в беседе с РЕН ТВ, опубликованной 4 ноября.

Эксперт также напомнил о том, что американские военные сбили пассажирский Boeing над Персидским заливом в июле 1988 года, когда по воздушному судну была выпущена ракета с корабля ВМС США Vincennes.

«То есть там постоянно всё балансирует на грани войны. Иран отстаивает возможность действовать вблизи своего побережья, американцы за ними эту возможность не признают. Любой конфликт <…> пока заминается, но если американцы решат развязать войну против Ирана, то они любую из таких ситуаций используют просто для того, чтобы начать войну», — заключил эксперт.

Накануне источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. По их словам, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021