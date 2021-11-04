Эксперт прокомментировал инцидент с иранским танкером в Оманском заливе

США могут использовать любой конфликт с Ираном для того, чтобы развязать войну, все балансирует на грани военных действий. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Юлин.

Таким образом он прокомментировал сведения о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе 3 ноября. В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными. Однако Пентагон эту информацию опроверг.

«Дело в том, что противостояние там идет со времен Исламской революции, американцы регулярно присутствуют в Персидском заливе и в Оманском, и в принципе наносили удары и иранцы по танкерам, и американцы по иранским кораблям и самолетам», — сказал Юлин в беседе с РЕН ТВ, опубликованной 4 ноября.

Эксперт также напомнил о том, что американские военные сбили пассажирский Boeing над Персидским заливом в июле 1988 года, когда по воздушному судну была выпущена ракета с корабля ВМС США Vincennes.

«То есть там постоянно всё балансирует на грани войны. Иран отстаивает возможность действовать вблизи своего побережья, американцы за ними эту возможность не признают. Любой конфликт <…> пока заминается, но если американцы решат развязать войну против Ирана, то они любую из таких ситуаций используют просто для того, чтобы начать войну», — заключил эксперт.

Накануне источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. По их словам, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.