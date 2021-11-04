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В Польше указали на созданные Варшавой помехи в союзе РФ и ФРГ

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Польша вредит сразу нескольким государствам, страна может стать конкурирующим с ФРГ европейским газовым хабом. Такое мнение высказал польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский в своей статье, опубликованной 2 ноября в журнале Tygodnik Solidarność.

«Польша может стать конкурентоспособным газовым хабом для Германии, хотя и основана на источниках, отличных от России <…> Нет лучшего способа нейтрализовать газовые интриги РФ, чем дать отдельным странам возможность выбирать импорт голубого топлива», — написал Кучиньский.

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Кроме того, согласно его утверждению, уже несколько лет политика газовой диверсификации Польши была подчинена именно этому. При этом эксперт подчеркнул, что «Берлин и Москва балуют Варшаву своей независимой энергетической политикой».

Ранее, 3 ноября, журналист Анджей Кублик отметил, что снижение объемов транзита газа в Европу свидетельствует о ненужности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). По его словам, российская компания в первые дни ноября также снизила прокачку газа через Украину.

Однако 31 октября бывший польский премьер-министр, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич заявил, что угроза «агрессии России» против Польши сильно преувеличена. Он указал на то, что «ситуация с безопасностью в Европе хуже, чем она была 10 лет назад».

20 октября глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер правительства, курирующий блок силовых министерств, Ярослав Качиньский заявил, что Россия в настоящий момент ведет против страны «многоступенчатую гибридную войну». Он подчеркнул, что границы Республики Польша священны.

Российский сенатор Алексей Пушков в тот же день указал, что у польской внешней политики «на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят». По его словам, Польша также проиграла войну против поставок российского газа в Европу «по всем статьям».

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