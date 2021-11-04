Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Общество
Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в Москве со следующей недели
Интернет
Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
В Google выразили желание возобновить работу с Пентагоном
Общество
В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19
Спорт
Гимнастка Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

Международная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане в середине декабря

МИД Казахстана: раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Нур-Султане в середине декабря. Об этом сообщил в четверг, 4 ноября, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.

«Поступило обращение стран-гарантов (Россия, Турция, Иран. — Ред.) с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря», — передает заявление Тлеуберди «РИА Новости».

Операционный спор: Дамаск призвал Турцию уйти с севера Сирии
Республика готова к военному решению конфликта, если Анкара не завершит оккупацию Африна и Джараблуса

Вместе с тем он уточнил, что данные государства будут представлены на уровне заместителей министров.

Ранее, с 7 по 8 июля, в Нур-Султане состоялась 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

В феврале состоялась 15-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, по итогам которой Россия, Турция и Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021