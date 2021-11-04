Международная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане в середине декабря

Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Нур-Султане в середине декабря. Об этом сообщил в четверг, 4 ноября, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.

«Поступило обращение стран-гарантов (Россия, Турция, Иран. — Ред.) с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря», — передает заявление Тлеуберди «РИА Новости».

Вместе с тем он уточнил, что данные государства будут представлены на уровне заместителей министров.

Ранее, с 7 по 8 июля, в Нур-Султане состоялась 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

В феврале состоялась 15-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, по итогам которой Россия, Турция и Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения.