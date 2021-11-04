Константинопольскому патриарху успешно установили стент

Константинопольскому патриарху Варфоломею, находящемуся с визитом в США, успешно провели операцию по установке стента. Об этом в среду, 3 июля, сообщает издание Ekirikas со ссылкой на греческую православную архиепископию Америки.

«Его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей успешно прошел установку стента в больнице Маунт-Синай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патриарх будет выписан во второй половине дня 4 ноября.

Установка стента производится для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.

Ранее в этот день 81-летний Варфоломей был доставлен в клинику «Маунт-Синай» для прохождения процедуры ангиограммы — исследования кровеносных сосудов.

Патриарх за время своей поездки в Соединенные Штаты был госпитализирован два раза.

Первый раз он был помещен в больницу 24 октября, вскоре после приезда в Вашингтон. Он почувствовал недомогание и головокружение из-за долгого путешествия и насыщенной программы мероприятий. Врач посоветовал ему отдохнуть.

Во время своей поездки в США Варфоломей встретился с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. Они обсудили вопросы пандемии. Патриарх также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на тему открытия Халкинской богословской школы.