Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Общество
Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в Москве со следующей недели
Интернет
Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
В Google выразили желание возобновить работу с Пентагоном
Общество
В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19
Спорт
Гимнастка Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

Константинопольскому патриарху успешно установили стент

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Константинопольскому патриарху Варфоломею, находящемуся с визитом в США, успешно провели операцию по установке стента. Об этом в среду, 3 июля, сообщает издание Ekirikas со ссылкой на греческую православную архиепископию Америки.

Легализация раскола: Варфоломей создает на Украине новую церковь
Священный Синод заявил о начале процесса предоставления автокефалии для Церкви Украины

«Его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей успешно прошел установку стента в больнице Маунт-Синай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патриарх будет выписан во второй половине дня 4 ноября.

Установка стента производится для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.

Ранее в этот день 81-летний Варфоломей был доставлен в клинику «Маунт-Синай» для прохождения процедуры ангиограммы — исследования кровеносных сосудов.

Патриарх за время своей поездки в Соединенные Штаты был госпитализирован два раза.

Первый раз он был помещен в больницу 24 октября, вскоре после приезда в Вашингтон. Он почувствовал недомогание и головокружение из-за долгого путешествия и насыщенной программы мероприятий. Врач посоветовал ему отдохнуть.

Во время своей поездки в США Варфоломей встретился с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. Они обсудили вопросы пандемии. Патриарх также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на тему открытия Халкинской богословской школы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021