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Три женщины погибли и две пострадали во время стрельбы в США

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Жертвами стрельбы в американском городе Норфолк штата Виргиния стали три женщины, еще две ранены и находятся в больнице. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила местная полиция в своем Twitter.

По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве. Подозреваемый сначала выстрелил в одну женщину, а затем в тех, кто пытался ей помочь.

Стрелявший мужчина находится в розыске.

Ранее по меньшей мере шесть человек погибли и 29 получили травмы в результате стрельбы, произошедшей в США на вечеринках по случаю Хэллоуина, проходивших с вечера пятницы, 29 октября, до утра воскресенья, 31 октября. Два случая стрельбы произошли в Техасе, два — в Калифорнии, один — в Иллинойсе.

Эксперты заявляют, что в настоящее время США переживают «беспрецедентный» всплеск убийств. Согласно данным ФБР, категория насильственных преступлений в 2020 году выросла на 30%, при этом было зарегистрировано более 21 500 убийств. По информации бюро расследований, общее количество увеличилось с 16 669 в 2019 году, что является одним из самых резких приростов убийств за несколько лет.

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