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«Медвестник»: Росздравнадзор предписал сообщать в СК о медиках-антипрививочниках

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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с 1 ноября будет выявлять и сообщать в следственные органы данные об активных антипрививочниках, сообщил «Медвестник» в среду, 3 ноября.

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подписала распоряжение, согласно которому территориальным органам ведомства поручено сообщать в следственные органы и прокуратуру информацию о гражданах и врачах, участвующих в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Письмо с распоряжением получили представители территориальных отделений.

Особое внимание руководство Росздравнадзора просит обратить на медрабоников, занимающихся подобной деятельностью, так как наказывать их будут по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и повлекшее тяжкие последствия), уточняет «Газета.Ru».

23 октября российская и советская актриса, кинорежиссер Светлана Дружинина, которая сделала прививку и отлично себя чувствует, ответила на антипрививочные реплики певицы Кати Лель и высказалась за принудительную вакцинацию, которая введена в Индии и Китае, но «деликатно отложена» российским президентом.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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