Пожарные ликвидировали пожар в бывшей гостинице в Саратове

Пожар в здании бывшей гостиницы «Россия» в Саратове удалось ликвидировать. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По информации ведомства, возгорание ликвидировали в 3:53 мск.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 00:43 мск и уже через 4 минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Тушение осложнялось тем, что здание находилось в аварийном состоянии. Три этажа не использовались, выходы были заварены, отсутствовали лестничные марши.

Здание гостиницы на улице Кирова загорелось ночью в четверг. Площадь пожара составила 2400 кв. м.

В сентябре 2021 года в администрации Фрунзенского района города заявили о проведенных противоаварийных работах по восстановлению простенков и усилению аварийного участка здания.

Дом имеет статус памятника культуры муниципального значения.