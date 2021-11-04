В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19

Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова в четверг, 4 ноября, пояснила в каких случаях ПЦР-тест на COVID-19 может показать ложноотрицательный результат.

«В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента», — отметила специалист.

Эксперт также подчеркнула, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов к минимуму.

Кроме того, добавила Руженцова, у пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. В таких случаях, указала она, заражение окружающих такими больными маловероятна.

Ранее, 2 ноября, Роспотребнадзор выдвинул предложение об увеличении охвата населения России тестированием на коронавирус. По мнению ведомства, увеличение числа тестирований будет способствовать наиболее быстрому выявлению инфекции и недопущению ее распространения на территории страны.

Спрос на исследование уровня антител к COVID-19 в России в октябре этого года вырос почти на 80% по сравнению с сентябрем. В то же время на 33% выросло число ПЦР-тестов. По мнению экспертов, это связано с турпоездками, при которых наличие результатов исследования обязательно.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.