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Местные жители опасаются обрушения горящей саратовской гостиницы

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Очевидец пожара в неэксплуатируемой саратовской гостинице Игорь Худяков, чей дом практически примыкает к ней, в четверг, 4 ноября, сообщил в разговоре с «Известиями», что историческое здание может обрушится.

«Я проснулся от того, что резко посветлело. Были языки пламени высокие, быстро собрался, выбежал — увидел, что все здание в огне. Услышал, что один из пожарных пострадал — он кричал громко», — пояснил мужчина.

Он отметил, что горит уже несколько этажей и подчеркнул, что здание огромное и потушить его будет очень тяжело, возможно, оно может рухнуть к утру.

Ранее в четверг здание гостиницы на улице Кирова загорелось. Площадь пожара составила 2400 кв. м. Пламя охватило крышу и четвертый этаж.

Гостиница находилась в ужасном состоянии. В сентябре 2021 года администрация Фрунзенского района Саратова начала проведение противоаварийных работ по восстановлению простенков и усилению аварийного участка здания.

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