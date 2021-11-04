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Сгоревшая гостиница в Саратове находилось в ужасном состоянии

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Здание гостиницы «Россия» в Саратове, в которой в четверг, 4 ноября, возник пожар, пытались продать в 2020 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В помещении, площадь которого оценивалась примерно 1,4 тыс. кв. м., до революции был роскошно декорированный ресторан. Отмечается, что здание к моменту выставления на продажу было не в лучшем состоянии. Со стен осыпалась краска и штукатурка, требовались вложения в ремонт. Стоимость лота составляла 16,6 млн рублей с возможностью торга.

Помещение, расположенное на верхних этажах гостиницы, площадью 272, 9 кв. м предлагалось за 3 млн рублей. Его состояние тоже оставляло желать лучшего.

Кроме того, местные жители беспокоились, что здание скоро обрушится, поскольку его стены начали деформироваться.

В сентябре 2021 года в администрации Фрунзенского района города заявили о проведенных противоаварийных работах по восстановлению простенков и усилению аварийного участка здания.

Здание бывшей гостиницы «Россия» имеет статус памятника культуры муниципального значения. Первое упоминание о ней относится к 1853 году. Тогда здание было двухэтажным и уже использовалось в качестве гостиницы. Затем надстроили третий и четвертый этажи.

Ранее в четверг здание гостиницы на улице Кирова загорелось. Площадь пожара составила 2400 кв. м.

На месте работают 15 пожарных расчетов.

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