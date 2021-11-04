Появилось видео ДТП на переходе с пострадавшими женщиной и детьми

Момент аварии в подмосковном Видном, где микроавтобус Mercedes сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми, был запечатлен на видео. Автоавария произошла вечером 3 ноября.

На кадрах видно, что автомобиль заходит на поворот в тот момент, когда пешеходы почти дошли до середины перехода, но из-за высокой скорости не успевает даже притормозить.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло на улице Березовая у дома № 9. Женщина и двое ее несовершеннолетних детей трех и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.