В Италии допустили возможность ревакцинации привитых «Спутник V»

В Италии допустили возможность ревакцинации граждан, которые были привиты российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», китайским Sinovac и другими вакцинами, которые не были признаны местным фармрегулятором. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает La Repubblica со ссылкой на генерального директора Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) Николу Магрини.

По его словам, такое решение поможет облегчить получение green pass — электронных COVID-сертификатов.

«Сегодня был обсужден вопрос о том, чтобы дать возможность получить бустерную дозу тем, кто был вакцинирован другими препаратами, например, Sinovac и «Спутник». Эти вакцины получат такую возможность», — заявил он.

Ранее, 2 ноября, источник ТАСС в правительстве Италии сообщил, что рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» в стране находится на завершающей стадии.

По его информации, в настоящее время досье находится на рассмотрении AIFA.

В этот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Чижов отметил, что существует определенная заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, так как это будет способствовать увеличению туристических потоков.

Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

13 октября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что сроки рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» зависят от юридических процедур, связанных с препаратом.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.