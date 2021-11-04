Прямой эфир
Мир
Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer
Общество
Украина подтвердила гибель своих граждан в катастрофе Ан-12 под Иркутском
Мир
Мережко заменит Резникова в составе украинской делегации в ТКГ
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Мир
В Италии допустили возможность ревакцинации привитых «Спутник V»
Экономика
Правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Общество
В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили
Сюжет:

В Италии допустили возможность ревакцинации привитых «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии допустили возможность ревакцинации граждан, которые были привиты российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», китайским Sinovac и другими вакцинами, которые не были признаны местным фармрегулятором. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает La Repubblica со ссылкой на генерального директора Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) Николу Магрини.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

По его словам, такое решение поможет облегчить получение green pass — электронных COVID-сертификатов.

«Сегодня был обсужден вопрос о том, чтобы дать возможность получить бустерную дозу тем, кто был вакцинирован другими препаратами, например, Sinovac и «Спутник». Эти вакцины получат такую возможность», — заявил он.

Ранее, 2 ноября, источник ТАСС в правительстве Италии сообщил, что рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» в стране находится на завершающей стадии.

По его информации, в настоящее время досье находится на рассмотрении AIFA.

В этот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Чижов отметил, что существует определенная заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, так как это будет способствовать увеличению туристических потоков.

Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

13 октября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что сроки рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» зависят от юридических процедур, связанных с препаратом.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021