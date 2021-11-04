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Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer

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Компания Ventavia Research Group начала расследование в связи с обвинениями своей бывшей сотрудницы Брукс Джексон в нарушениях при клинических испытаниях вакцины от COVID-19 Pfizer, которые были опубликованы в статье British Medical Journal. Об этом представители компании сообщили в четверг, 4 ноября, в ответ на запрос «Известий».

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«Мисс Джексон работала в Ventavia две недели в сентябре 2020 года. Мистер Такер не обратился за комментарием в Ventavia до публикации своего материала. Ventavia относится к точности исследований, целостности данных и безопасности участников исследований очень серьезно и настаивает на важности своей части исследований в разработке спасительных вакцин, и в соответствии с этим проводит внутреннее расследование», — отметили в компании.

О том, что клинические испытания вакцины Pfizer проходили с нарушениями и фальсификациями, 2 ноября сообщили ученые-авторы британского еженедельного научного журнала The BMJ. Инсайдером оказалась бывший региональный директор исследовательской группы Ventavia Брук Джексон. По данным журнала, она участвовала в испытаниях вакцины и предоставила подтверждающие нарушения материалы.

Среди обнаруженных проблем — ненадлежащие условия хранения препаратов, доступ к данным испытуемых, ошибки в данных. Джексон заявила, что проверки качества постоянно вызывали нарекания у аудиторов, а стоило Брук пожаловаться в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, как ее уволили.

Ранее FDA разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей 5–11 лет. Согласно данным исследований, у 3,1 тыс. детей не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

В марте сообщалось, что в Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, еще 251 случай — после прививки препаратом Moderna.

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