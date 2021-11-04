Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты (МКС) Антон Шкаплеров и Петр Дубров в четверг, 4 ноября, поздравили россиян с Днем народного единства. Они записали видео-поздравление с орбиты, кадры записи были предоставлены «Роскосмосом».

«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов», — отметил Шкаплеров.

В свою очередь Дубров напомнил, как российский народ объединялся перед лицом опасности, чтобы победить общего врага ради мира и процветания.

Космонавты пожелали россиянам никогда не терять, хранить и беречь чувство народного единства, братское чувство граждан страны.

«Будьте здоровы и берегите своих близких», — подытожил Дубров.

Сами космонавты продолжают работать на МКС по стандартному графику, у них выходные будут только 6 и 7 ноября.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 4 ноября, прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым. По его словам, глава государства прилетит в Крым из Сочи по случаю Дня народного единства.