Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на пьяных солдат батальона НАТО

Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на пьяных солдат батальона Североатлантического альянса (НАТО). Французские военные неподобающие вели себя, сообщил в среду, 3 ноября, латвийский портал Delfi.

Как отмечается в материале, накануне французские солдаты возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. По словам очевидцев, французы перебрали алкоголя и их стало тошнить прямо в проходах.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила, что такой случай имел место: «Службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция», — заявила она.

Как пояснили порталу в пресс-службе французского подразделения, по их данным, слишком много выпил и вел себя неподобающе только один из солдат. К виновному и к старшему группы будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тыс. военнослужащих дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Его возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.

Это не первый инцидент с солдатами НАТО в Эстонии. Так, 6 июня шестеро британских военных были задержаны полицией и сняты с поезда в городе Йыгева вблизи эстонско-российской границы за пьянство и нарушения общественного порядка. По информации очевидцев, солдаты были в состоянии алкогольного опьянения.

В мае в городе Тапа произошла драка между солдатами НАТО и местными жителями. В частности, в потасовке были замечены британские солдаты.

Еще один случай произошел в январе 2020 года. Тогда военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из SPA-центров Таллина: мужчина напал на одного из сотрудников центра.