В Подмосковье водитель сбил трех человек на переходе

В подмосковном городе Видное в среду, 3 ноября, автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, на улице Березовая у дома № 9 водитель микроавтобуса Mercedes при развороте совершил наезд на троих пешеходов, переходивших дорогу.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести женщина и двое ее несовершеннолетних детей, возраст которых — 12 лет и три года. Все они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот день в результате аварии с автобусом в подмосковном Домодедово пострадали три человека — два пассажира и водитель, которые получили ушибы. Водителю автобуса стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево.