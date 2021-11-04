Мужчина погиб после выезда в ДТП с грузовиком на трассе А107

Один человек погиб в результате аварии на 334-м км Московского малого кольца (ММК) — федеральной трассы А107. Об этом пресс-служба столичного управления ГИБДД сообщила в среду, 3 ноября.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия погиб водитель Peugeot», — говорится в сообщении. В машине мужчина был один.

Сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день водителю автобуса в подмосковном Домодедово стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево. В результате инцидента пострадали три человека — два пассажира и водитель автобуса, которые получили ушибы. Пострадавших доставили в больницу, пишет REGNUM.