Почти 190 млн рублей направят ремонт 11 км дороги на Самолву

В Гдовском районе Псковской области намерены отремонтировать более 11 км автодороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт пройдет выборочно на участках с 0-го по 33-й км дороги. Так, планируется привести в порядок отрезки на территории деревень Ореховицы, Низовицы, Пископово, Горка, Ветеря, Ремда, Гологляг, Козлово, Таборы, Самолва.

В большинстве населенных пунктов запланирован обширный комплекс работ по восстановлению дороги. В деревнях Ореховицы, Низовицы и Ремда покрытие имеет меньший износ, поэтому там выполнят только фрезерование и устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

Стоимость ремонта составит 185 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до 29 июля 2022 года.