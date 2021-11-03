Артснаряд и авиабомбу обезвредили в Калужской области

На территории Жуковского района Калужской области спасатели обезвредили артснаряд и авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Один из боеприпасов обнаружили в деревне Рыжково. Им оказался артиллерийский снаряд 76 мм. Второй раз сотрудники МЧС выезжали в деревню Верхние Колодези. Там была найдена авиабомба массой 50 кг, пишет газета «Весть».

Обе находки были уничтожены. Погибших и пострадавших нет.

12 октября снаряд времен Великой Отечественной войны сдетонировал под комбайном, который проводил полевые работы в Ростовской области. В результате случившегося никто не пострадал, однако задняя часть комбайна получила повреждения.