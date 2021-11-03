Президент Грузии призвала правительство ужесточить меры по борьбе с COVID

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 3 ноября, призвала правительство принять срочные и строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

«Обращаюсь к властям, чтобы были приняты срочные и строгие меры: обязательная прививка для групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и хотя бы платное лечение для непривитых граждан», — цитирует главу государства «Интерфакс».

По словам Зурабишвили, пандемия несет трагедию беспрецедентных масштабов для страны.

«Мы все несем ответственность за сегодняшнее катастрофическое положение», — подчеркнула она.

17 октября генеральный директор национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале пятой волны распространения коронавируса в республике, передает RT.

Ранее, 3 ноября, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома заявил, что проходить ревакцинацию от COVID-19 необходимо, так как иммунная защита после прививки сохраняется только на несколько месяцев.