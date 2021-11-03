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Более 630 млн рублей направили на программу «Дороги» в Томской области

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В Томской области в этом году направили на губернаторскую программу ремонта дорог более 630 млн рублей. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба региональной администрации.

В общей сложности по программе «Дороги» в этом году привели в порядок 85 км дорог местного значения. На эти цели потратили 634 млн рублей, из которых 500 млн выделили из регионального бюджета.

Наибольший объем работ был выполнен в Чаинском районе. Там привели в порядок 13,18 км дорожного покрытия. На втором месте идет Кожевниковский район — 10,02 км, на третьем — Томский — 8,6 км, пишет РИА «Томск».

Как рассказал замглавы региона Игорь Шатурнов, губернаторская программа «Дороги» реализуется с 2016 года. За это время в нормативное состояние привели 720 км местных дорог и 32 км пешеходных дорожек, а также 246 пешеходных переходов.

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