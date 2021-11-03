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Более 120 га интенсивных садов высадили в Самарской области

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Предприятия агропромышленного комплекса Самарской области собрали 113 тыс. тонн овощей и более 12 тыс. т плодово-ягодной продукции. В регионе заложили более 120 га новых интенсивных садов.

Одним из важнейших направлений стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при поддержке жителей, является обеспечение продовольственной безопасности региона за счет увеличение производства качественной местной продукции. Агропромышленный комплекс специализируется и на производстве овощной и плодово-ягодной продукции, передает НИА «Самара».

Развитию промышленного садоводства на территории Самарской области способствует государственная поддержка из областного и федерального бюджетов. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных на проведение уходовых работ, выкорчевку старых садов, закладку новых. В 2021 году на эти цели предусмотрены средства в размере более 41,6 млн рублей.

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